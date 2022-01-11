В Сосновом бору построят «заправку» для электромобилей

В Сосновом Бору в 2022 году начнется строительство первого многопортового энергохаба (МЭХ), где можно будет заряжать электромобили и электробусы.

Транспорт на электротяге емкостью до 70 кВт*ч можно будет зарядить менее чем за 15 минут. Воспользоваться «запраавкой» автомобилисты смогут уже в 2023-2033 годах.

Добавим, энергохаб работает за счет солнечной энергии и газогенерации. Рассчитан он для шести и более электромобилей большого и малого класса.

А тем временем в конце 2021 года в Волхове открылась газозаправочная станция.