На трассах через Усть-Лугу начнут массово эвакуировать припаркованные на обочинах автомобили

Припаркованные машины на обочинах трасс, проходящих через Усть-Лугу в Кингисеппском районе Ленобласти, начнут эвакуировать через 20 дней.

Забирать неправильно оставленный транспорт будут на участках дорог «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп», «Лужицы — Первое мая» и «Остров — Струпово». Ранее на этих участках ввели запрет на размещение машин на обочинах и установили соответствующие дорожные знаки. А припаркованные большегрузы мешают обслуживать дороги и создают аварийно-опасные ситуации.

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Отметим, что до конца 2026 года проезд по региональной трассе «Подъезд к поселку Усть-Луга» ограничен для грузовиков.