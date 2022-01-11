«Задоринки» из Соснового Бора взяли гран-при международного конкурса

Автор: Гузель Галимова
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Ансамбль народного танца «Задоринки» из Соснового Бора удостоился гран-при на Международном конкурсе «Сияние Казани-2022».

Юные танцоры взяли не только гран-при, но и два первых места в разных возрастных категориях.

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Фото: vk.com/garmoniyasbor

К слову, за последние два года «Задоринки» привезли награды из Беларуси, Польши, а также ряда других международных конкурсов, которые проходили на территории России.

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10.01.2022 119
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