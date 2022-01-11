«Задоринки» из Соснового Бора взяли гран-при международного конкурса

Ансамбль народного танца «Задоринки» из Соснового Бора удостоился гран-при на Международном конкурсе «Сияние Казани-2022».

Юные танцоры взяли не только гран-при, но и два первых места в разных возрастных категориях.

К слову, за последние два года «Задоринки» привезли награды из Беларуси, Польши, а также ряда других международных конкурсов, которые проходили на территории России.