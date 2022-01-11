Covid-ограничения в Петербурге могут ужесточить из-за «омикрона»

Новый штамм коронавируса «омикрон» может привести к ужесточению коронавирусных ограничений в Петербурге. Об этом заявили председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

«Может быть, в последующем потребуется введение дополнительных мер», – заявил Дмитрий Лисовец.

Также он отметил, что уже сейчас критично добиться исполнения действующих ограничений, в частности системы пропускных QR-кодов.

В Ленобласти также могут ужесточить ковид-ограничения из-за нового штамма.

Напомним, первые случаи заражения «омикроном» выявили в Петербурге 17 декабря — Роспотребнадзор тогда подтвердил два случая заражения. Сколько на сегодняшний день выявлено случаев — не сообщается.