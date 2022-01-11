С 11 января 2022 года ВТБ повысил ставки по ипотеке до 10,3 процента годовых

ВТБ выступил с заявлением о повышении с 11 января 2022 года ставок по ипотечным кредитам. Условия для заемщиков, которые оформили кредит до этого, остаются прежними.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка, изменения коснулись ставок не только для готового, но для строящегося жилья. Соответствующий показатель вырос на процентный пункт до 10,3% годовых.

Агентство отмечает, что увеличение ставок в банке связано с резким изменением ключевой ставки ЦБ России, которая в конце прошлого года достигла показателя в 8,5%.

Начиная с 11 января, рефинансирование ипотеки может быть доступным под 10,6%.

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Что касается заемщиков, оформивших кредит до даты увеличения, то в этом случае условия пересматриваться не будут. Ставка останется на прежнем уровне.