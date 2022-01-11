В Ленобласти выявили 223 новых случая COVID-19 – данные на 11 января

В настоящее время неизвестно в каких районах Ленобласти появились новые зараженные.

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 223 человек, в Петербурге — у 1 512. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 11 января.

В России за указанный период выявлено 17 525 новых случаев коронавируса (10 684 204), зафиксировано 783 летальных исходов (317 687). При этом полностью выздоровели 25 216 человек (9 732 018).

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти могут ужесточить ковид-ограничения из-за нового штамма.