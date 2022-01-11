Британские ученые рассчитали пропорции идеального снеговика

Автор: Сергей Агутин
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Математики из Nottingham Trent University рассчитали пропорции идеального снеговика. Они учли характеристики снега, уличную температуру, диаметр шаров, длину морковки и положение глаз.

Голова снеговика должна быть диаметром 30 сантиметров, средний шар – 50 сантиметров, а самый большой нижний – 80 сантиметров. При таких размерах высота фигуры достигнет 1,62 метра.

Расстояние между глазами-камушками не должно превышать пяти сантиметров. Идеальная длина морковки для носа – четыре сантиметра. Руки снеговика нужно сделать из четырех палочек – две для каждой конечности. Лепить фигуру стоит из только что выпавшего снега.

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22.09.2021 757
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