Небольшой снег и до -28°C — погода в Ленобласти на 12 января

В среду, 12 января, в Ленобласти ожидается переменная облачность.
Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -23…-28°C, местами -16… -21°C, днем на западе -3…-8°C, на востоке -12…-17°C. На дорогах гололедица.
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