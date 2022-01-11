В Петербурге и Ленобласти выросли продажи автомобилей с пробегом

Выросла на четверть и средняя стоимость автомобилей с пробегом.

В 2021 году продажи автомобилей с пробегом в Петербурге и Ленобласти выросли на 3,7% по сравнению с 2020 годом, сообщили эксперты «Авито Авто». Их средняя стоимость за год увеличилась на 26,4% до 479 тысяч рублей.

Самыми продоваемыми в Петербурге и Ленобласти моделями автомобилей с пробегом стали Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Octavia.

Ранее экономисты предупредили о росте цен в России на квартиры и автомобили.