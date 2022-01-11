Введение продуктовых карточек поддержали в Госдуме

Как сообщил RT председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, продуктовые карточки могут быть введены в России для поддержки малообеспеченных семей.

По его словам, Минпромторг уже некоторое время занимается проработкой возможности введения в России продуктовых карточек. Это не только поддержит малообеспеченные семьи, но и простимулирует потребление отечественных продуктов.

«Россия сейчас себя полностью обеспечивает необходимыми продуктами питания. Более того, мы достаточно часто с помощью квотирования регулируем экспортный поток, поскольку наша сельскохозяйственная продукция весьма и весьма конкурентоспособна», – заявил Владимир Гутенев