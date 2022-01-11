Когда в Ленобласти будут делать детские прививки от COVID-19?

По информации ivbg.ru, на момент подготовки публикации в Ленинградской области для взрослых есть все виды вакцин от COVID-19 и в достаточном количестве.

В областном комитете по здравоохранению ожидают, что детская вакцина против COVID-19 поступит в регион к концу января 2022 года. Далее она будет распределена по медицинским организациям.

Как сообщал ivbg.ru, 24 ноября 2021 года Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет под названием «Спутник М». Все, что вы должны знать о вакцине, которой будут защищать ваших детей – по ссылке ниже.