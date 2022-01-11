Петербург по числу смертей от COVID-19 почти догнал Москву

Автор: Сергей Агутин
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После осложнений от COVID-19 в Санкт-Петербурге за последние 24 часа скончались 66 человек. В Москве вирус унес жизни 68 пациентов.

Таким образом, по суточной смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией Санкт-Петербург занимает второе место в федеральном антирейтинге. На третьем месте – Московская область с 38-ю смертями.

Смертность в петербургских стационарах не уменьшается и держится на уровне 60-66 случаев в сутки. Число новых диагнозов также остается высоким. Как сообщают «Невские Новости», в течение дня положительные тесты получили 1,5 тыс. петербуржцев.

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11.01.2022 36
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