Ужесточение УК РФ: за какие нарушения ПДД водитель может сесть в тюрьму с 10 января

Автор: Сергей Агутин
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С 10 января Уголовный кодекс РФ пополнился статьей, ужесточившей наказание за злостные нарушения правил дорожного движения (ПДД) – вплоть до тюремного заключения.  

Согласно документу, ранее судимым за подобные нарушения или лишенным прав злостным нарушителям ПДД за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час грозит:

  • до трех лет тюрьмы;
  • штраф на сумму 300-500 тыс. рублей.

Новая статья не распространяется на нарушения, зафиксированные дорожными камерами.

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