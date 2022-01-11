Ольга Амельченкова первую неделю 2022 года начала с приема граждан

Ольга Амельченкова принимала граждан в общественной приемной «Единой России» в Гатчине.
Руководитель поискового отряда «Крылья Родины» Виктор Соболев попросил парламентария помочь в захоронении летчика Алексея Юхименко. Ольга Амельченкова предложила два места для захоронения останков в мемориалах «Новая Малукса» или «Берег мужественных» в Кировском районе.
Также к Ольге Амельченковой обратились представители некоммерческой организации «Добро для всех» Юлия Пастухова и Зоя Краюшко с предложением проработать вопрос более эффективной помощи детям дошкольного возраста из неблагополучных семей.
Обратившиеся подчеркнули, что подобным детям необходимы особые внимание и забота, начиная с детского сада. С ними должны работать психологи и дефектологи.
Также Ольга Амельченкова посетила подшефных ей ветеранов в Гатчине и Ломоносовском районе. Парламентарию оказали помощь победители конкурса помощников на общественных началах.