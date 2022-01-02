Изменились правила оформления прописки для детей

Автор: Анастасия Щербакова
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Оформление постоянной регистрации детям до 14 лет будет доступно через портал Госуслуг с 1 июля 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Как стало известно, с 22 июля больше не потребуется посещать орган регистрационного учета для оформления регистрации несовершеннолетних граждан (оформить временную регистрацию через Госуслуги можно и сейчас). Планируется, что эта услуга будет доступна для всех граждан РФ к 2023 году.

Электронное свидетельство о регистрации, заверенное усиленной квалифицированной подписью, поступит в личный кабинет пользователя на Госуслугах. При этом оно равнозначно бумажному, заверенному в МВД России, уточнили в пресс-службе ведомства.

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02.01.2022 49
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