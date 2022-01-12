Умер телеведущий Михаил Зеленский

Автор: Гузель Галимова
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Российский телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминиканской Республике в возрасте 46 лет.

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Фото: социальные сети

Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия — Культура» Александр Ефимович. Позже, руководитель отдела дипломатического представительства в Пунта-Кане Вячеслав Панков подтвердил данные о смерти Зеленского, добавив, что пока не готов поделиться подробностями происшествия. Он отметил, что поддерживает контакт с его семьей.

Зеленский стал известен как ведущий новостных выпусков, он много лет работал на каналах «Россия 1», «Россия 24», «ТВ-Центр».

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09.01.2022 272
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