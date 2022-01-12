Крупные розничные сети предложили ограничить наценку на базовые продукты до 10%

Крупные розничные сети X5 Group и «Магнит» предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10% до конца года.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на X5 Group, ограничения коснутся более 20 товарных категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах сети. При этом список конкретных товаров будет определяться ежемесячно.

В «Магните» заявили, что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов. В частности, вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло, гречневая крупа.

В ФАС отметили, что предложения от ретейлеров сейчас изучаются.

В Ленобласти в конце 2021 года выросли в цене практически все типы мяса и субпродукты из него. Подешевела только свинина. Также продолжают дорожать популярные овощи.