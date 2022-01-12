Медианная зарплата россиян выросла в прошлом году на 17%

Медианная зарплата* в России в массовых профессиях в 2021 году выросла на 17%, до 35 тысяч рублей, об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Работа».

Максимальный рост заработной платы отмечается в группах профессий «Фитнес, салоны красоты» – на 33%, до 40 тысяч рублей, «Автомобильный бизнес» – на 25%, до 50 тысяч и «Управление персоналом» – на 20%, до 40 тысяч рублей, «Транспорт, логистика» — на 19 процентов, до 47,5 тысячи, «Строительство» — на 13 процентов, до 45 тысяч.

Низкие зарплаты наблюдаются в сфере продаж — 30 тысяч рублей, искусства и развлечений, охраны и безопасности — по 28.5 тыс., страхования – 27,5 тыс., образования — 25 тыс.

Аналитики отмечают, что работодатели по-прежнему сталкиваются с кадровым голодом и эта тенденция сохранится в 2022 году. Компании увеличивают зарплатные предложения, чтобы удержать сотрудников и набрать новых людей.

Ранее правительство направило 12 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. А Путин отметил рост реальных зарплат россиян.

*Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины — ниже.