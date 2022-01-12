ВОЗ: наибольшему риску при заражении «омикрон»-штаммом подвержены непривитые и пожилые люди

Наибольшему риску при заражении штаммом коронавируса «омикрон» подвергаются непривитые люди, пожилые и лица с сопутствующими заболеваниями. Об этом заявили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
По словам Райана вакцинированные пациенты обычно переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме.
При этом количество летальных исходов при заражении «омикроном» увеличивается с возрастом больного.
Директор ВОЗ добавил, что последствия от инфекционных заболеваний часто зависят от общего состояния здоровья человека, в том числе его иммунной системы. По словам ван Керкхове, по сравнению с штаммом коронавируса «дельта» от «омикрона» умирает меньше человек и риск серьезного течения заболевания и госпитализации значительно ниже.