Пока житель Хязельков отдыхал за границей, из его дома украли драгоценности

По информации ivbg.ru, 11 января в полицию Всеволожского района сообщили о том, что на новогодних каникулах воры проникли в дом в деревне Хязельки.
Чтобы проникнуть в жилище, злоумышленники отжали стеклопакет. Их добычей стали драгоценные украшения. Сумма ущерба устанавливается.
Во время ограбления 47-летний хозяин участка отдыхал за границей.
Вам будет интересно
Фото: в общежитие Военмеха в Петербурге пришли силовики – выбили дверь, взломали замки, задержали людей
Утром 13 декабря в общежитие БГТУ «Военмех» на Обводном канале в Санкт-Петербурге пришли сотрудники МВД. Возбуждено уголовное дело о взятке. В деле...
13.12.2021 4743