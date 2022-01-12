Пока житель Хязельков отдыхал за границей, из его дома украли драгоценности

По информации ivbg.ru, 11 января в полицию Всеволожского района сообщили о том, что на новогодних каникулах воры проникли в дом в деревне Хязельки.

Чтобы проникнуть в жилище, злоумышленники отжали стеклопакет. Их добычей стали драгоценные украшения. Сумма ущерба устанавливается.

Во время ограбления 47-летний хозяин участка отдыхал за границей.