Видео: трое сотрудников «Магнита» избили петербуржца за замечание о парковке на тротуаре

Автор: Анастасия Щербакова
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На камеры уличного наблюдения в Петербурге удалось снять потасовку между прохожим и тремя сотрудниками крупной торговой сети. Словесный конфликт быстро перерос в избиение.

Видео публикуют в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 10 января. Как указано в комментарии к видео, все произошло у магазина в ЖК «Живи в Рыбацком».

На кадрах видно, как мужчина подходит к экспедиторам, чтобы сделать замечание о припаркованном грузовике на тротуаре, после чего уходит. Не долго думая, сотрудники торговой сети один за другим побежали за прохожим и на углу дома стали его избивать.

Пострадавший уже снял побои и обратился в полицию. Также в комментарии к видеоролику с избиением указано, что торговой сети «Магнит» отправлено письмо для досудебного урегулирования инцидента.

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