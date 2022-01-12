В Выборге возобновили работу приемной губернатора Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Приемная главы 47-го региона Александра Дрозденко снова начала свою работу. Ее руководителем назначен Алексей Тумаков.

Как указано на сайте Администрации Выборгского района, приемная губернатора в Выборге теперь располагается по адресу улица Крепостная,  35/А. Также известны дни и время приема — по вторникам и средам с 10.00 до 13.00.

Связаться с приемной губернатора Ленобласти можно, отправив письмо на адрес электронной почты: viborgPGLO@mail.ru. Также действует телефонная линия: 8(931)3660138.

Как указано в сообщении пресс-службы Администрации Выборгского района, Алексей Тумаков – житель Выборга, Почетный гражданин муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; заслуженный мастер спорта России; полузащитник паралимпийской сборной России по футболу; трехкратный чемпион Мира; двукратный чемпион Паралимпийских Игр 2000и 2012 гг. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством I и II степени

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