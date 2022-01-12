Ленинградскую молодежь приглашают стать частью «Команды 47»

Молодежь может стать частью «Команды 47» в рамках проекта «Молодость — в команде».

«Всех, кто делает добро, смелый, полный энтузиазма и готов брать на себя ответственность, мы ждем в «Команде 47». Вместе мы будем общаться, дружить и реализовывать полезные для региона проекты», — прокомментировала председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева.

Конференция «Старт молодежной «Команды 47» состоится 18 января на площадке музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». В ходе конференции будет представлена единая система обучения для НКО.

Напомним, что 2022 год объявлен Годом Команды 47 в честь неравнодушных активных ленинградцев. В #Команду47 могут войти все, кому дорога Ленобласть, «кто мечтает, чтобы она стала красивой, счастливой, уютной, чтобы мы все ей гордились».