Стал известен средний размер пенсии после индексации

Средний размер выплат для неработающего пенсионера после проведения индексации составит порядка 19 тысяч рублей.

Об этом заявил глава Министерства труда РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.

«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей», — поделился глава ведомства.

В Минтруде также уточнили, что в следующем году средний размер пенсий достигнет 20 047 рублей, а в 2024 году уже 21 150 рублей. Выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы произойдет после принятия соответствующих поправок. Корректировку нормативной базы планируется осуществить в ближайшее время.