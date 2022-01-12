Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов допускает введение локдауна в России, если число заражений превысит 40 тысяч в сутки.

Как заявил глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в эфире телеканала Россия 24, тотальный локдаун возможен в случае, если число заболевших в сутки превысит 40 тысяч человек. На данный момент это пик для системы здравоохранения.

Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, — это пик, который наша система здравоохранения… примерно на это количество каждодневно рассчитано. Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших, то не исключаю и такой вариант (локдаун), — рассказал парламентарий.

При этом, депутат обнадеживающе заявил, что введение самоизоляции или подобных мер в России довольно неопределенная перспектива, которой может и не быть.

В определенной степени, можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет, — заключил Хубезов