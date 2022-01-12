Росстат: цены на продукты в России за год выросли на 10,62 %

С декабря 2020 по декабрь 2021 стоимость продуктов выросла на 10,62%, а непродовольственные товары подорожали на 8,58%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Как пишет ТАСС, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на макаронные изделия — на 1%, сливочное масло — на 0,8%, стерилизованное молоко, маргарин, пшеничную муку — на 0,6%, говядину, сметану, вермишель, водку — на 0,5%, пастеризованное молоко, хлеб из пшеничной муки различных сортов, печенье, шоколадные конфеты — на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженую рыбу, сычужные сыры, ржаной хлеб, рис, черный чай — на 0,3%, баранину, сосиски, сардельки, творог, соль — на 0,2%, вареные колбасы, смеси сухие для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,1%.

Цены на гречневую крупу в среднем по России увеличились на 0,8%. Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,7%. Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,2%. Яйца куриные в среднем по стране стали дороже на 0,1%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,1%, в том числе на огурцы — на 7,4%, помидоры — на 6,7%, капусту белокочанную — на 6,0%, бананы — на 3,8%, морковь — на 3,6%, картофель и лук репчатый — на 1,6%, свеклу столовую — на 1,4%, яблоки — на 0,8%.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали корвалол — на 0,6%, валидол — на 0,4%, эргоферон — на 0,3%, ренгалин, поливитамины — на 0,2%. В то же время цены на метамизол натрия (анальгин отечественный) снизились на 0,3%, левомеколь — на 0,2%, аллохол — на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных — на 0,6%, спички, стиральные порошки — на 0,4%, зубные щетки, туалетное мыло — на 0,3%, хозяйственное мыло, туалетная бумага, сухие корма для домашних животных — на 0,2%, детские подгузники — на 0,1%. Цены на пасты зубные снизились на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на отечественные легковые автомобили — на 1,9%, легковые автомобили иностранных марок — на 1,1%, шампуни — на 0,5%, телевизоры — на 0,4%, сигареты с фильтром, детские футболки, обрезные доски — на 0,2%, майки, мужские футболки, джинсы для детей — на 0,1%. Цены на плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные снизились на 0,4%, смартфоны — на 0,3%, мужские носки и костюмы спортивные для детей — на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,4%, дизельное топливо — на 0,7%.

Тарифы на проезд в метро в среднем увеличились на 8,5%, трамвае — на 7,9%, троллейбусе — на 6,7%, городском автобусе — на 4,8%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 1,6%.

Средняя стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась на 1,3%, путевок в дома отдыха, пансионаты — на 0,9%, санатории — на 0,5%, проживания в гостиницах «2-3 звезды» — на 0,2%.

Стоимость услуг в декабре выросла на 0,26% в месячном выражении и на 4,98% в годовом.