Словарь коренных малочисленных народов Ленобласти пополнился новым словом

Сотрудники регионального Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».

На этот раз сотрудники выбрали слово – «начало». Они рассказали о значении слова и как оно звучит на вепсском, водском и ижорском языках.

Напоследок комитет пожелал всем успешного начала года, побольше добрых начинаний, ориентации на хороший результат с самого начала и уверенности в своих силах.