Словарь коренных малочисленных народов Ленобласти пополнился новым словом

Сотрудники регионального Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».
На этот раз сотрудники выбрали слово – «начало». Они рассказали о значении слова и как оно звучит на вепсском, водском и ижорском языках.
Напоследок комитет пожелал всем успешного начала года, побольше добрых начинаний, ориентации на хороший результат с самого начала и уверенности в своих силах.
Вам будет интересно
Ленинградская область и Петербург обновили рекорды нынешней зимы по высоте снежного покрова, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В Ленобласти,...
10.01.2022 276