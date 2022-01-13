Словарь коренных малочисленных народов Ленобласти пополнился новым словом

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники регионального Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».

На этот раз сотрудники выбрали слово – «начало». Они рассказали о значении слова и как оно звучит на вепсском, водском и ижорском языках.

Снимок экрана 2022-01-13 в 10.49.51
Фото: Instagram/komitetmsu47

Напоследок комитет пожелал всем успешного начала года, побольше добрых начинаний, ориентации на хороший результат с самого начала и уверенности в своих силах.

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