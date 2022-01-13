Алексей Кудрин: уровень жизни в России на 20 процентов выше, чем был в СССР

В последнее десятилетие ХХ века в России были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, которые позволили государству организовать нормальную рыночную экономику.
Как сообщил глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин, уровень жизни граждан перед развалом Советского Союза был восстановлен в 2003-2004 годах.
— В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000-го по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза, — сказал он.
Кудрин признался, что цифра кажется недостижимой, но начинать пришлось с очень низкого уровня. Сейчас в России нет дефицита, рынок определяет цены, рубль стал конвертируемой валютой и показатель госдолга является одним из самых низких в мире.
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12.01.2022 159
— Россия, несомненно, стала нормальной рыночной экономикой. В 1989 году это бы казалось сказкой. Вообще-то это большой успех. Такая быстрая трансформация, такие огромные и быстрые изменения, — подчеркнул Кудрин.