17-летний рабочий упал с крыши детского сада во время чистки снега в Петербурге

Парня в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел днем 12 января на улице Седова в Петербурге, где расположен детский сад №51. 17-летний рабочий из Киргизии упал с крыши двухэтажного здания во время чистки снега.

Молодой человек выжил, но получил серьезные травмы. У него диагностировали сотрясение и ушиб мозга, гематомы головы, перелом основания черепа, а также множество других переломов и травм.

По факту падения проводится проверка.