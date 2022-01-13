17-летний рабочий упал с крыши детского сада во время чистки снега в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Парня в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел днем 12 января на улице Седова в Петербурге, где расположен детский сад №51. 17-летний рабочий из Киргизии упал с крыши двухэтажного здания во время чистки снега.

Снимок экрана 2022-01-13 в 12.44.20
Скрин видео: паблик «Маш на Мойке», ВК

Молодой человек выжил, но получил серьезные травмы. У него диагностировали сотрясение и ушиб мозга, гематомы головы, перелом основания черепа, а также множество других переломов и травм.

По факту падения проводится проверка.

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12.01.2022 220
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