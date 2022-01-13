Годовая инфляция в США в декабре достигла максимума с июня 1982 года

Годовая инфляция в США достигла максимального уровня с 1982 года, показав рост до 7% в декабре.

Потребительские цены в США по результатам минувшего года выросли до 7% с 6,8% годовых месяцем раньше, а лишь за декабрь они увеличились на 0,5%. Об этом указано в пресс-релизе Минтруда государства.

Таким образом, инфляция в США еще больше приблизилась к максимальному показателю почти за 40 лет. По результатам июня 1982 года она достигла 7,2%.

Годовой показатель совпал с прогнозом специалистов, которых опросил портал Daily FX, а в декабре инфляция прогнозировалась 0,4%.

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При этом базовая инфляция в США — кроме цен на продукты питания и энергоносители — достигла 5,5%, в том числе 0,6% за декабрь. Эксперты спрогнозировали показатели на уровнях в 5,4% и 0,5% соответственно.

Стоимость продовольствия в США в декабре выросла на 0,5%, на энергоносители — уменьшилась на 0,4%. За год продукты питания стали дороже на 6,3%, а энергоносители подорожали на 29,3%.