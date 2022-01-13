Детский видеоклип Baby Shark первым в истории YouTube набрал 10 миллиардов просмотров

Песня попала в книгу рекордов Гиннесса в ноябре 2020.

Видеоролик с детской песней «Baby Shark Dance» первым в мире набрал более десяти миллиардов просмотров на YouTube, сообщила южнокорейская компания Pinkfong.

Стоит отметить, что на видео мальчик и девочка исполняют композицию и показывают танцевальные движения на фоне анимации про маленькую акулу и ее семью.

Подчеркнем, что если суммировать все просмотры, то их общая длительность составит более 43 тысяч лет. Композиция была выпущена в июне 2016 года, а уже в ноябре 2020 года песня попала в книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое видео на YouTube.