Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 31 января

Ограничения на границе с Финляндией продлевают еще на 2,5 недели.

Как сообщает Telegram-канал Оперштаб Москвыв четверг, 13 января, от въезжающих в страну будут требовать сертификат с информацией о вакцинации или о перенесенном заболевании, а также отрицательный результат теста, сделанного менее чем за 48 часов до поездки. Для въезжающих членов семей финнов или близких родственников требования менее серьезные.

О готовности руководства страны принять такое решение мы писали ранее.