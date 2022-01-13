Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 31 января

Автор: Анастасия Щербакова
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Ограничения на границе с Финляндией продлевают еще на 2,5 недели. 

Как сообщает Telegram-канал Оперштаб Москвыв четверг, 13 января, от въезжающих в страну будут требовать сертификат с информацией о вакцинации или о перенесенном заболевании, а также отрицательный результат теста, сделанного менее чем за 48 часов до поездки. Для въезжающих членов семей финнов или близких родственников требования менее серьезные.

О готовности руководства страны принять такое решение мы писали ранее.

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10.01.2022 229
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