Появились кадры с места жуткого лобового столкновения на Мурманском шоссе

На 75-м км Мурманского шоссе в районе 19 часов вечера грузовик «Скания» снес фургон «Исузу», от чего его выбросило в кювет. Появились первые подробности серьезного ДТП.

Как сообщает вечером, 13 января Аварийно-спасательная служба ЛО, в столкновении пострадал водитель грузовика «Скания». Его состояние пока неизвестно. От силы удара фургон «Исузу» превратился в груду металла, а товар, который перевозился в машине, разбросало по дороге на несколько десятков метров. Сам грузовик тоже сложился в кювете, он стоял на расстоянии 150-200 метров от места предполагаемого ДТП.

По неподтвержденной информации в аварии погибло два человека. Обстоятельства ЧП выясняются. Видео с места лобового столкновения мы публиковали ранее.