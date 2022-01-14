Врач Болибок: штамм коронавируса «омикрон» отличается от других редкой болью в груди

Иммунолог Владимир Болибок назвал отличительные черты штамма коронавируса «Омикрон».
По его словам, в отличие от других вариантов COVID-19, заразившиеся новым штаммом практически не сталкиваются с болью в грудной клетке.
Болибок подчеркнул, что признаком омикрон-штамма является довольно сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель, температура, сильная слабость и головная боль.
Как отметил врач, при заражении этим вариантом COVID-19 возможна потеря обоняния, однако данный симптом появляется ближе к выздоровлению.
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14.01.2022 46
Он добавил, что из-за бума вакцинации в конце ноября пик «Омикрона» в России будет сглажен.