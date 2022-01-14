Поставщики красной икры уведомили торговые сети о повышении цен

Крупные поставщики красной икры предупредили российские ритейлеры о повышении цен на красную икру до 30%.

По данным издания, поставщики икры намерены увеличить стоимость икры в зависимости от вида продукции, упаковки и других факторов. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, повышение цены по недорогим позициям дойдет 10% и от 20–30% – по премиальным позициям.

Представитель торговой сети «Верный» рассказал, что компания уже получила об увеличении закупочной цены на красную икру на 7%.

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Такой резкий рост цен связали с дефицитом красной икры на рынке. Кроме того, неудачная путина лососевых рыб в Японии и Китае, привела к большим закупкам икры из России.