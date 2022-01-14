Патриотическая акция «Невский десант» в восьмой раз объединяет 400 бойцов студенческих отрядов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Старт акции будет дан 21 января. С 22 января по 13 февраля ребята будут убирать снег, выполнять благоустройство памятников, оказывать хозяйственную помощь пожилым, например, мыть окна и колоть дрова, а также участвовать в качестве волонтеров на культурных и спортивных мероприятиях.

Напомним, что акция «Невский десант» является региональным этапом Всероссийской патриотической акции «Снежный десант».

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Как уже ранее писал ivbg.ru, эксперты Ассоциации волонтерских центров отметили активность региональных волонтеров и их вклад в развитие области. Во время пандемии добровольцы не остались в стороне — в акции «Мы вместе» они отработали 2823 заявки для помощи нуждающимся. Так волонтеры Ленобласти вошли в десятку лучших по России. Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.