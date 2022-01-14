В Петербурге доставщику еды хотят подарить велик, после того, как старый украл неизвестный прямо во время заказа

Сотрудник службы доставки еды в Петербурге оставил свой велосипед у парадной дома, чтобы отнести заказ клиенту. Выйдя обратно на улицу, велика уже не было. Сейчас неравнодушные хотят собрать курьеру деньги на новый велосипед.

О несправедливости, с которой пришлось столкнуться молодому человеку, рассказали в паблике Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург в пятницу, 14 января. Момент кражи чужого имущества попало на камеру, установленной на домофоне парадной дома. На кадрах отчетливо видно, как мужчина подбегает к велосипеду, садится на него и уезжает, пока его владелец относит заказ.

Как рассказал потерпевший, заявление в полицию уже написано, но на поимку вора он не рассчитывает. Однако молодому человеку грустить из-за потери велосипеда пришлось не долго. Многие пользователи сети предложили свою помощь в приобретении нового двухколесного транспорта.

Если вы также разделяете чувства молодого человека и хотели бы ему помочь, то реквизиты указаны по этой ссылке.