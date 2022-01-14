Макаки из Ленинградского зоопарка не оценили новогодних соседей — видео

Ленинградский зоопарк поделился забавным видео, где японские макаки с важным видом показали свое пренебрежение новогоднему декору в виде снеговиков и елей.

Видео появилось в Instagram зоопарка. Работники заведения слепили в вольере экзотических животных снеговиков и поставили несколько елей, но макаки стараний не оценили.

Эти животные очень и очень умны, они не станут разгуливать по снегу в морозы, если в том нет надобности. Японские макаки предпочитают греться в своих внутренних домиках, которые хорошо утеплены. Но иногда случаются прогулки. Посмотрите, с каким скептицизмом обезьяны отнеслись к елям и снеговикам,- оправдывают макак сотрудники зоопарка.