Финляндия опровергла планы о вступлении в блок НАТО

Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии планов по членству в Североатлантическом альянсе.
Финляндия не обсуждает вступление в НАТО, и у Финляндии нет таких планов, — цитирует заявление иностранного чиновника издание MTV Uutiset.
По словам Пекки Хаависто, политика безопасности Финляндии остается неизменной. Также он отметил, что каждая страна имеет право решать, присоединяться ей или нет к военным союзам.
Ранее руководство Швеции заявило, что страна не намерена вступать в НАТО.
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