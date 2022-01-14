Финляндия опровергла планы о вступлении в блок НАТО

Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии планов по членству в Североатлантическом альянсе.

Финляндия не обсуждает вступление в НАТО, и у Финляндии нет таких планов, — цитирует заявление иностранного чиновника издание MTV Uutiset.

По словам Пекки Хаависто, политика безопасности Финляндии остается неизменной. Также он отметил, что каждая страна имеет право решать, присоединяться ей или нет к военным союзам.

Ранее руководство Швеции заявило, что страна не намерена вступать в НАТО.