В 128 домах Мурино и Нового Девяткино появилось тепло

Автор: Анастасия Щербакова
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Завершен ремонт участка трубопровода во Всеволожском районе Ленобласти. Жители 45 домов остались без коммуникаций почти на сутки, еще 83 дома были подключены к резервной схеме подачи воды.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила работы по устранению аварии на трубе во Всеволожском районе Ленинградской области вечером, 14 января.

Рабочие заменили порядка пяти метров аварийного участка трубы у дома № 1 на Школьной улице, наполнили её горячей водой и перевели систему отопления в прежний режим.

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14.01.2022 61
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