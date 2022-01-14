Завершен ремонт участка трубопровода во Всеволожском районе Ленобласти. Жители 45 домов остались без коммуникаций почти на сутки, еще 83 дома были подключены к резервной схеме подачи воды.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила работы по устранению аварии на трубе во Всеволожском районе Ленинградской области вечером, 14 января.

Рабочие заменили порядка пяти метров аварийного участка трубы у дома № 1 на Школьной улице, наполнили её горячей водой и перевели систему отопления в прежний режим.