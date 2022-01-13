Жители Нового Девяткино и Мурино останутся без горячей воды и отопления почти на сутки

Коммунальные службы будут ремонтировать участок трубопровода во Всеволожском районе уже сегодня, 13 января. Без коммуникаций жителям 45 домов придется остаться почти на сутки.

Как передает пресс-служба «Теплосетей Санкт-Петербурга», в 21:00 вечера, 13 января рабочие начнут ликвидацию протечки на трубах на Школьной улице в Новом Девяткино. Закончат ремонт лишь к 17:00 14 января.

Сообщается, что 83 дома в Новом Девяткино и Мурино переведут на резервную схему подачи горячей воды. Еще 45 домам повезло меньше — в них полностью отключат горячую воду.

Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода, — информируют на предприятии.