Рыбак провалился под лед на Новоладожском канале

Автор: Александр Селиванов
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Спасатели доставили пострадавшего на берег.

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Источник: vk.com/acclo

По информации сообщества Аварийно-спасательная служба ЛО, недалеко от поселка Назия Кировского района на Новоладожском канале мужчина провалился под лед. Он решил порыбачить и не рассчитал толщину льда.

Прибывшие на место происшествия спасатели отряда города Шлиссельбург оперативно доставили горе рыбака на берег и оказали помощь, после чего передали сотрудникам скорой помощи.

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12.01.2022 196
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