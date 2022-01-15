Рыбак провалился под лед на Новоладожском канале

Спасатели доставили пострадавшего на берег.
По информации сообщества Аварийно-спасательная служба ЛО, недалеко от поселка Назия Кировского района на Новоладожском канале мужчина провалился под лед. Он решил порыбачить и не рассчитал толщину льда.
Прибывшие на место происшествия спасатели отряда города Шлиссельбург оперативно доставили горе рыбака на берег и оказали помощь, после чего передали сотрудникам скорой помощи.
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12.01.2022 196