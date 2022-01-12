Видео: спасатели вытащили рыбака со льда на Финском заливе

Автор: Анастасия Щербакова
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Рыбака-любителя пришлось вызволять с льдины, отколовшейся от берега в Финском заливе. Спасательную операцию сняли на видео.

Видео с места происшествия появилось на сайте МЧС России по Ленобласти 12 января. Как пишет пресс-служба ведомства, сообщение о том, что на акватории Финского залива в Ломоносовском районе застрял человек, поступило днем. Оказался он там в результате образования трещины.

Мужчину эвакуировали со льда на судне на воздушной подушке. Рыбак не пострадал.

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