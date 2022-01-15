Михаил Ильин поздравил работников транспортной прокуратуры с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие прошло в Доме офицеров на Литейном.
По информации Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин принял участие в торжественном мероприятии посвященным 300-летию Российской прокуратуры.
Ильин вручил благодарности работником прокуратуры и озвучил поздравительный адрес от имени губернатора и правительства Ленинградской области.
Вице-губернатор пожелал офицерам сохранять исторические традиции и преемственность в своей нелегкой работе.
Вам будет интересно
После публикации ivbg.ru об издевательствах над девочкой в Никольском СК, прокуратура и омбудсмен организовали проверки
Как сообщал ivbg.ru, группа подростков, не стесняясь в действиях, подвергла жестоким издевательствам девочку городе Никольское Тосненского района. Издевательства продолжались около 15...
11.01.2022 493
После, в Доме офицеров на Литейном прошел праздничный концерт.