Михаил Ильин поздравил работников транспортной прокуратуры с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие прошло в Доме офицеров на Литейном.

По информации Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин принял участие в торжественном мероприятии посвященным 300-летию Российской прокуратуры.

Ильин вручил благодарности работником прокуратуры и озвучил поздравительный адрес от имени губернатора и правительства Ленинградской области.

Вице-губернатор пожелал офицерам сохранять исторические традиции и преемственность в своей нелегкой работе.

Вам будет интересно После публикации ivbg.ru об издевательствах над девочкой в Никольском СК, прокуратура и омбудсмен организовали проверки Как сообщал ivbg.ru, группа подростков, не стесняясь в действиях, подвергла жестоким издевательствам девочку городе Никольское Тосненского района. Издевательства продолжались около 15... 11.01.2022 493

После, в Доме офицеров на Литейном прошел праздничный концерт.