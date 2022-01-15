Под Ермилово продолжаются поиски пропавшего лыжника

О его местонахождении нет никакой информации с 3 января.

Ростом пропавший 178 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Добавляется, что молодой человек может находиться в вашем районе, поисковикам нужна помощь добровольцев.

Отмечается, что парень уехал 3 января в Ермилово в Выборгском районе Ленобласти на лыжную пробежку, после чего пропал.

Ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы за 2021 год. За этот непростой год поисковики приняли почти 3,5 тысяч заявок, вернули домой более 2,5 тысяч пропавших.