Под Ермилово продолжаются поиски пропавшего лыжника

О его местонахождении нет никакой информации с 3 января.
Ростом пропавший 178 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Добавляется, что молодой человек может находиться в вашем районе, поисковикам нужна помощь добровольцев.
Отмечается, что парень уехал 3 января в Ермилово в Выборгском районе Ленобласти на лыжную пробежку, после чего пропал.
Ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы за 2021 год. За этот непростой год поисковики приняли почти 3,5 тысяч заявок, вернули домой более 2,5 тысяч пропавших.
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06.01.2022 328