Мясников назвал продукт, повышающий риск возникновения рака простаты

Как заявил популярный телеведущий и доктор Александр Мясников, большое употребление молока может вызвать необратимые последствия для здоровья мужчин.

Об этом доктор поговорил в эфире канала Россия 1.

По словам телеведущего, существует много научных работ, подтверждающих его заявление, и их до сих пор никто не опроверг. Александр Мясников рекомендует выпивать не более 300 миллилитров молока в день. Злоупотребление напитка в конечном итоге может обернуться для мужчины раком простаты.

«Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D, — заявил доктор.

По словам Мясникова, уменьшение витамина D в организме происходит во избежание возникновения гиперкальциемии, но при этом может запустить процесс развития рака предстательной железы.