Мясников назвал продукт, повышающий риск возникновения рака простаты

Как заявил популярный телеведущий и доктор Александр Мясников, большое употребление молока может вызвать необратимые последствия для здоровья мужчин.
Об этом доктор поговорил в эфире канала Россия 1.
По словам телеведущего, существует много научных работ, подтверждающих его заявление, и их до сих пор никто не опроверг. Александр Мясников рекомендует выпивать не более 300 миллилитров молока в день. Злоупотребление напитка в конечном итоге может обернуться для мужчины раком простаты.
«Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D, — заявил доктор.
По словам Мясникова, уменьшение витамина D в организме происходит во избежание возникновения гиперкальциемии, но при этом может запустить процесс развития рака предстательной железы.
Вам будет интересно
Врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько советов россиянам на грядущий год. На платформе Смотрим Мясников пожелал всем, для начала, просто прожить...
31.12.2021 427