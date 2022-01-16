Программа туристического кешбека в России стартует уже на следующей неделе

Пятый этап программы начинается 18 января. Туроператоры предлагают десятки направлений по России, среди которых Ленобласть, Байкал и Сахалин.

Как указано на сайте Ростуризма, 18 января начинается продажа туров по России. Приобрести билеты можно будет до 12 апреля, а отправиться в поездку — до 30 апреля. Для круизных путешествий крайний день путешествий — 1 июня текущего года.

В программе туристического кешбека участвуют все регионы страны. Среди направлений: Байкал Сахалин, Сочи, Мурманск, Кавказские Минеральные воды, Туапсе, горнолыжный курорт «Шерегеш», Москва, Петербург, Ленинградская область и ряд других.

Условия остаются прежними:

продолжительность тура должна составлять минимум две ночи;

участникам программы возвращается до 20 % от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей;

кешбэк зачисляется только за те туры, что были оплачены картой «Мир».

С начала прошлого года в программе приняли участие более 1,7 млн россиян. Всего они потратили порядка 34 млрд рублей и получили в виде кешбэка 6,7 млрд.