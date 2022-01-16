Большой Каменный мост в Гатчине закроют на ремонт с 17 января

Работы на переправе могут занять не один год.
Об этом стало известно в воскресенье, 16 января. С завтрашнего дня на мосту стартуют противоаварийные работы. О сроках сдачи сооружения пока известно лишь то, что весь процесс может затянуться на долгое время.
Как сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Гатчина», мост перекроют, а прогулочный маршрут перестроят. Жители и гости столицы Ленобластиё смогут обойти перепарву через Зверинские ворота по набережной Павловского канала. Также будет закрыт сквозной проход через Захаров остров. Для прогулок оставят лишь металлические ажурные мосты.
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16.01.2022 35