Большой Каменный мост в Гатчине закроют на ремонт с 17 января

Работы на переправе могут занять не один год.

Об этом стало известно в воскресенье, 16 января. С завтрашнего дня на мосту стартуют противоаварийные работы. О сроках сдачи сооружения пока известно лишь то, что весь процесс может затянуться на долгое время.

Как сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Гатчина», мост перекроют, а прогулочный маршрут перестроят. Жители и гости столицы Ленобластиё смогут обойти перепарву через Зверинские ворота по набережной Павловского канала. Также будет закрыт сквозной проход через Захаров остров. Для прогулок оставят лишь металлические ажурные мосты.