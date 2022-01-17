Россиянам со стажем больше 30 лет выплатят по 5000 рублей

В некоторых российских регионах вводятся дополнительные выплаты пенсионерам за трудовой стаж.

В наступившем году несколько регионов изменили правила присвоения звания ветерана труда. Теперь получить его станет легче. Например, в Новосибирской области необходимый для получения звания трудовой стаж снижен с 40 до 30 лет, при этом не имеет значения, в каких отраслях трудился пенсионер.

Ветераны труда имеют право на льготы, а также на получение выплат.

Губернаторы Астраханской, Новгородской и Свердловской областей в свою очередь сделали заявления о том, что в этих регионах будут идти доплаты пенсионерам за определенный стаж работы. В ряде случаев ежемесячные доплаты смогут достигать и 5000 рублей ежемесячно.

Чтобы подробнее узнать о порядке присвоения звания ветерана труда в своем регионе, обратитесь в отделение соцзащиты.