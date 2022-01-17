В одной из больниц Петербурга пациент напал на врача и пытался задушить охранника

В приемном покое НИИ имени И. И. Джанелидзе мужчина напал на врача в кабинете компьютерной томографии. С буйным пациентом едва удалось справиться двум охранникам.

Об этом стало известно Фонтанке днем, 17 января, со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения. В отделение поступил мужчина с травмой челюсти и повреждениями лица, а также признаками алкогольного опьянения.

Для исключения черепно-мозговой травмы пациент был направлен на компьютерную томографию головного мозга. В кабинете КТ пациент напал на специалиста лучевой диагностики, несколько раз ударил его, — уточнили в больнице. Служебное расследование установило, что на помощь врачу пришли два охранника, на одного из которых больной набросился набросился с кулаками, а после начал начал душить. Чтобы остановить буйного мужчину, сотрудникам пришлось применить применили силу.